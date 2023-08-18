ВОЗ: в мире резко выросла заболеваемость COVID-19

ВОЗ сообщает о росте заболеваемости COVID-19 в мире. За 4 недели в разных странах коронавирусом заразились почти полтора миллиона человек. Скончались более двух тысяч. Число случаев инфицирования выросло на 63 % в сравнении с предыдущими 28 днями.



Также в ВОЗ рассказали о растущем количестве стран, где распространился вариант EG.5. Их уже 50. Специалисты отмечают, "эрис" не представляет большей угрозы, чем прочие разновидности омикрон-штамма COVID-19.