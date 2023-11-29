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ВОЗ: в секторе Газа число жертв болезней может превысить количество погибших от ударов

ХАМАС и Израиль достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня, сообщают арабские СМИ. Накануне стороны произвели пятый обмен заложниками и заключенными. На пропускной пункт "Рафах" доставили 10 человек с палестинской стороны и 30 - с израильской. Всего же с начала временного прекращения боевых действий ХАМАС освободил 81 заложника, Израиль - 180 заключенных. В то же время "Аль Джазира" сообщает о штурме израильтянами города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Также отмечается, что ЦАХАЛ берут в осаду местные больницы и проводят рейды в жилых кварталах.

Гуманитарная ситуация в анклаве остается сложной. Из-за нехватки топлива, медикаментов и снабжения, а также целенаправленных атак на больницы и объекты ООН повреждена жизненно необходимая инфраструктура. И если система здравоохранения не будет восстановлена, от болезней рискует погибнуть больше людей, чем от бомбардировок, предупреждает ВОЗ.

Нет лекарств, нет вакцины, нет доступа к чистой воде и средствам гигиены, нет еды. Мы наблюдаем очень большое число случаев диареи среди младенцев, их невозможно вылечить. Вы же знаете, что если у ребенка диарея, ему нужно пить много воды. Если воды нет, дети могут очень быстро умереть от обезвоживания. Мы знаем о сотнях и тысячах людей с различными хроническими заболеваниям, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак. У этих людей нет доступа ни к одному из важнейших лекарств, которые им нужны, так что эти хронические заболевания обостряются, что приводит к смерти.
Маргарет Харрис, представитель ВОЗ

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