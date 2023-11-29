ВОЗ: в секторе Газа число жертв болезней может превысить количество погибших от ударов

Нет лекарств, нет вакцины, нет доступа к чистой воде и средствам гигиены, нет еды. Мы наблюдаем очень большое число случаев диареи среди младенцев, их невозможно вылечить. Вы же знаете, что если у ребенка диарея, ему нужно пить много воды. Если воды нет, дети могут очень быстро умереть от обезвоживания. Мы знаем о сотнях и тысячах людей с различными хроническими заболеваниям, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак. У этих людей нет доступа ни к одному из важнейших лекарств, которые им нужны, так что эти хронические заболевания обостряются, что приводит к смерти.

Маргарет Харрис, представитель ВОЗ