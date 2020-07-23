ВОЗ: Вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года

Эксперты ВОЗ считают, что массовая вакцинация против коронавируса начнется не раньше первой половины 2021 года. При этом в организации отметили, что исследователи добились значительных успехов в разработке вакцин - сейчас сразу несколько препаратов из разных стран проходят клинические испытания, и пока ни один из них не вызвал вопросы с точки зрения безопасности. В ВОЗ также отметили, что одной из основных задач также является справедливое распределение препаратов, независимо от статуса и достатка человека.