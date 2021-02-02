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ВОЗ видит обнадеживающие перемены в эпидемической ситуации
Венгерские рестораторы выбирают между банкротством и штрафами
И действительно, многие страны приступили к отмене ограничений. Хотя делают это не столько из-за улучшения эпидситуации, сколько из-за грозящей экономике и обществу катастрофы. Например, в Венгрии правительство продлило локдаун до 1 марта, однако местные рестораны начинают открываться явочным порядком. Им грозят штрафы до 15 тысяч евро, но продолжительный простой обещает тотальное банкротство. За год пандемии сфера сервиса в стране понесла ущерб в полтора миллиарда, а помощь правительства составит лишь 50 миллионов.
Панама открывается для туристов
Панама практически полностью снимает карантинные ограничения, хотя и остается второй после США страной в регионе по количеству заражений. Государство зависит не только от доходов, которые приносит знаменитый Панамский канал, но и от туризма. Теперь здесь вновь открываются рестораны, парикмахерские, спортзалы, рынки и магазины. Въезд в страну стал возможен для многих категорий путешественников.
Италия смягчает ограничения для кафе и ресторанов
Пять регионов Италии также смягчили ограничения для сферы общественного питания. Впервые за несколько месяцев жители Рима могут посетить кафе и даже рестораны. Правда, пока только в обеденное время. Практически повсеместно сохраняется комендантский час с 10 вечера до 5 утра. В стране началась прививочная кампания, но вакцины не хватает. Италия и ряд других европейских стран требуют от Брюсселя перераспределения поставок, Великобританию при этом обвиняют в эгоистическом присвоении слишком большой доли европейских запасов вакцины.
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