ВОЗ видит обнадеживающие перемены в эпидемической ситуации

Венгерские рестораторы выбирают между банкротством и штрафами

И действительно, многие страны приступили к отмене ограничений. Хотя делают это не столько из-за улучшения эпидситуации, сколько из-за грозящей экономике и обществу катастрофы. Например, в Венгрии правительство продлило локдаун до 1 марта, однако местные рестораны начинают открываться явочным порядком. Им грозят штрафы до 15 тысяч евро, но продолжительный простой обещает тотальное банкротство. За год пандемии сфера сервиса в стране понесла ущерб в полтора миллиарда, а помощь правительства составит лишь 50 миллионов.

Панама открывается для туристов

Панама практически полностью снимает карантинные ограничения, хотя и остается второй после США страной в регионе по количеству заражений. Государство зависит не только от доходов, которые приносит знаменитый Панамский канал, но и от туризма. Теперь здесь вновь открываются рестораны, парикмахерские, спортзалы, рынки и магазины. Въезд в страну стал возможен для многих категорий путешественников.

Италия смягчает ограничения для кафе и ресторанов