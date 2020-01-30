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ВОЗ вновь собирается на экстренное заседание
Всемирная организация здравоохранения сегодня в третий раз собирает заседание чрезвычайного комитета из-за вспышки коронавируса, жертвами которого уже стали 170 человек. Число заболевших приблизилось к 8 000. Именно сегодня предстоит решить, является ли эпидемия в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Вирус официально обнаружен уже как минимум в 17 странах.
В эти минуты в итальянском порту в 100 километрах от Рима заблокирован круизный лайнер с 6 000 пассажиров. Им не разрешают сойти на берег из-за того, что у двоих туристов обнаружили симптомы вирусного заболевания.Во всем мире обеспокоены ситуацией. Северная Корея до 1 марта закрыла въезд для иностранцев авиатранспортом. Россия закрывает границу с Китаем на Дальнем Востоке. Москва также прекратила оформление электронных виз для граждан КНР.
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