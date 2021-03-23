ВОЗ выразила беспокойство ростом заболеваний COVID-19 в мире

За последнюю неделю число новых случаев увеличилось на 8 %.



На фоне ухудшения эпидситуации правительство Чехии намерено продлить режим чрезвычайной ситуации до 11 апреля.



На пороге новой волны Ирландия. Там выявлено 769 новых заболевших. Это самый высокий суточный показатель за последний месяц.



В Греции частных врачей будут мобилизировать принудительно. Минздрав в течение нескольких недель обращался к ним с просьбой о помощи, но практически никто не откликнулся. Теперь за попытку избежать работы в государственных клиниках частным медикам грозит 5 лет тюрьмы.



