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ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире за неделю снизилась на 17 %
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что за последнюю неделю смертность от COVID-19 по планете выросла на 7 %, при этом заболеваемость на 17 % снизилась. Никакого повода для паники в этих цифрах нет: смертность выросла лишь в сравнении позапрошлой неделей. Вообще же "омикрон" продолжает стремительно завоевывать планету: этот штамм отличается довольно мягкой симптоматикой и незначительным риском летального исхода. В том числе и по этой причине страны планеты отменяют ограничительные меры.
Швеция отменяет все ограничения
С сегодняшнего дня предложила гражданам забыть о карантинах и локдаунах Швеция. Здесь не только отказываются от запретов, но и предлагают гражданам отказаться от ПЦР-тестов: это слишком дорогое удовольствие с учетом того, что "омикрон" лечат так же, как обычную простуду.
"Конвой свободы" в Канаде ширится
В странах, которые упорствуют в противоэпидемических строгостях, ширятся массовые протесты. Продолжается акция канадских дальнобойщиков: несмотря на попытки полиции лишить протестующих доступа к еде и топливу, Оттава остается блокированной грузовиками.
По всей Канаде количество участников акции "Конвой свободы" растет. Практически блокирована граница страны с Соединенными Штатами. В магазинах Канады возник дефицит ряда товаров - забастовка дальнобойщиков разорвала логистические цепочки и ассортимент супермаркетов становится день ото дня беднее.
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