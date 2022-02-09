ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире за неделю снизилась на 17 %

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что за последнюю неделю смертность от COVID-19 по планете выросла на 7 %, при этом заболеваемость на 17 % снизилась. Никакого повода для паники в этих цифрах нет: смертность выросла лишь в сравнении позапрошлой неделей. Вообще же "омикрон" продолжает стремительно завоевывать планету: этот штамм отличается довольно мягкой симптоматикой и незначительным риском летального исхода. В том числе и по этой причине страны планеты отменяют ограничительные меры.





Швеция отменяет все ограничения

С сегодняшнего дня предложила гражданам забыть о карантинах и локдаунах Швеция. Здесь не только отказываются от запретов, но и предлагают гражданам отказаться от ПЦР-тестов: это слишком дорогое удовольствие с учетом того, что "омикрон" лечат так же, как обычную простуду.

"Конвой свободы" в Канаде ширится

В странах, которые упорствуют в противоэпидемических строгостях, ширятся массовые протесты. Продолжается акция канадских дальнобойщиков: несмотря на попытки полиции лишить протестующих доступа к еде и топливу, Оттава остается блокированной грузовиками.