ВОЗ: Заболеваемость коронавирусом в мире за минувшую неделю упала на 10 %

Заболеваемость коронавирусом в мире за минувшую неделю упала на 10 %. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. Сократилась и смертность. При этом 99 % летальных случаев в больницах из-за коронавирусной инфекции происходят среди непривитых. Однако начало этой недели принесло новые антирекорды. Например, в России за сутки умерли 852 человека. Это наивысший показатель с начала пандемии.

Румыния также обновила максимум суточных заражений - более 11 тысяч новых случаев. В стране начали бустерную вакцинацию, при этом даже две прививки получили далеко не все.