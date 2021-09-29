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ВОЗ: Заболеваемость коронавирусом в мире за минувшую неделю упала на 10 %
Заболеваемость коронавирусом в мире за минувшую неделю упала на 10 %. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. Сократилась и смертность. При этом 99 % летальных случаев в больницах из-за коронавирусной инфекции происходят среди непривитых. Однако начало этой недели принесло новые антирекорды. Например, в России за сутки умерли 852 человека. Это наивысший показатель с начала пандемии.
Румыния также обновила максимум суточных заражений - более 11 тысяч новых случаев. В стране начали бустерную вакцинацию, при этом даже две прививки получили далеко не все.
А Франция стала седьмой страной в мире, где число инфицированных превысило отметку в 7 миллионов. В печальном рейтинге Россия, Великобритания, Турция, США, Индия и Бразилия.
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