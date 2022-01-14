ВОЗ зафиксировала максимум заразившихся за сутки с начала пандемии - возглавляют антитоп США

ВОЗ зафиксировала новый максимум заразившихся за сутки с начала пандемии - 3 с половиной миллиона человек. Больше всего случаев в США, далее в ковидной антистатистике Индия, Бразилия, Великобритания и Франция. Всего в мире заразившихся уже 320 миллионов. В Штатах за сутки выявлено 1 миллион 400 новых ковид-пациентов, при этом дети начали болеть наравне со взрослыми. В 98 процентах случаев заражаются штаммом "омикрон".

В стране продолжается кампания по вакцинации, однако в нее внесены существенные изменения. Верховный суд заблокировал требование администрации президента Байдена и Минтруда об обязательных прививках сотрудников кампаний - таковыми считаются предприятия, где работают более 100 человек. Нововведение должно было вступить в силу с начала года. Медиков, впрочем, от обязательной вакцинации не освободили. Байден уже выразил сожаление по поводу решения Верховного суда. Бывший президент Трамп, напротив, его одобрил, утверждая, что требование об обязательной вакцинации разрушило бы экономику страны.