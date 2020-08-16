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ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд заражений коронавирусом
Максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса зафиксировала накануне ВОЗ. За 24 часа число заразившихся в мире увеличилось на более чем 294 тысячи человек. В целом количество случаев за все время пандемии уже превысило 21 миллион. Регион Северной и Южной Америки по-прежнему занимает первое место по количеству инфицированных. На первом месте США, далее Бразилия и Индия. В Европе по-прежнему лидирует Испания. Германия включила почти всю территорию страны, в том числе острова Мальорка и Менорка, в список регионов с неблагоприятной эпидобстановкой.
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