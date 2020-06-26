ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе

В течение двух недель эпидемиологическая ситуация ухудшалась в тридцати странах. Пока стабильная обстановка остается в Польше, Германии, Испании и Израиле. В одиннадцати европейских странах отмечен особенно острый рост заболеваемости. Так, новая вспышка зафиксирована в Италии. В городке Мондрагоне квартал, который прилегает к домам 49зараженных, был объявлен красной зоной и оцеплен. Это вызвано недовольство местных жителей. Возникла перебранка, в окна соседних домов полетели стулья и камни. Несколько человек, у кого тесты показали положительный анализ, судя по всему, сбежали. Для нормализации обстановки пришлось привлечь армию. Мировая статистика по COVID-19 на сегодня такова: зараженных уже почти 9 миллионов 800 тысяч. Погибших фактически полмиллиона.



