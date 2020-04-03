Воздух в Москве стал в 5 раз чище из-за режима самоизоляции

Над столицей России начали исчезать загрязняющие вещества. Причинами стали погодные условия и снижение интенсивности движения автотранспорта в связи с карантином.



Концентрации оксида углерода и диоксида серы с 31 марта снизились в 5 раз.



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