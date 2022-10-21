Воздушная тревога сработала по всей Украине

Сирены воздушной тревоги звучат во всех регионах Украины, пишет БелТА.



Сообщается, что сигналы о предупреждении работают в Киеве и Киевской области. Ранее зазвучала система оповещения в Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Теперь угроза ракетного удара фиксируется на всей территории страны.



Кроме того, сообщается о нескольких мощных взрывах в Харькове и Запорожье. Людей просят оставаться в укрытиях и запастись вещами первой необходимости. Ранее стало известно, что ВСУ ударили из HIMARS по переправе в Херсоне, где погибли четыре человека.



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