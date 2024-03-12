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Воздушное такси появится в Индии
Через 7-8 месяцев в Индии появится первое воздушное такси. Дебютный полет совершит летающее транспортное средство e200. Оно способно преодолевать сложности городских ландшафтов, в том числе за счет своих компактных размеров.
Заряда аккумулятора должно будет хватить на несколько коротких расстояний. Габариты воздушного судна позволят ему приземляться в ограниченном пространстве.
Первый полет может состояться уже в сентябре-октябре. При этом стоимость полетов будет вдвое дороже поездки наземным такси.
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