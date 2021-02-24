Воздушные потоки принесли в Финляндию песок из африканской Сахары

Необычное заявление сделали метеорологи Финляндии. По их словам, воздушные потоки, идущие с северной Африки, принесли в страну песок из Сахары. Песчаные бури поднимали микрочастицы в верхние слои атмосферы, а дальше ветер нес их дальше на север. Из-за этого снег на юге Финляндии стал бежевым. А в некоторых районах из-за песчаных осадков ухудшилось качество воздуха.