ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Воздушный парад в честь медработников прошел в Токио

Эскадрилья из шести самолетов пролетела над больницами японской столицы в честь всех сражающихся с COVID-19 медиков. В последний раз такое представление люди могли увидеть в марте на церемонии приветствия олимпийского огня.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все