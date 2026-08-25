Возле аэропорта Лейпцига обнаружен очередной беспилотник-камикадзе
Автор:Редакция news.by
Очередная чрезвычайная ситуация в Германии. Недалеко от аэропорта Лейпцига обнаружили уже третий по счету беспилотник со взрывчаткой.
Как сообщает издание Die Welt, немецкие спецслужбы всерьез рассматривают версию целенаправленной атаки на авиаинфраструктуру. До этого аналогичные дроны-камикадзе находили прямо возле украинского самолета, а еще один чуть не столкнулся с грузовым бортом компании DHL.
Немецкое следствие традиционно поспешило заявить о возможном "русском следе", однако никаких реальных доказательств не предоставило.