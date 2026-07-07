Возле отеля в Дамаске, где остановился Макрон, были заложены бомбы

В Дамаске рядом с отелем, где разместился Макрон в ходе официального визита в Сирию, прогремели взрывы.

По информации местных СМИ, взрывных устройств было несколько, они кустарного производства.

Момент ЧП глава Пятой республики не застал: в это время он с делегацией направлялся на встречу с президентом Сирии.

Сообщений о погибших или раненых в результате взрывов не поступало. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность.