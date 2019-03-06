В городке Рамона-Бич штата Нью-Йорк возле озера Онтарио прибрежные дома превратились в ледяные скульптуры. Причина - мощный шторм на Великих озерах. Высота волн достигала 9 метров, порывы ветра - 130 километров в час. Брызги летели на постройки и моментально замерзали.