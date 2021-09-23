Возле здания Верховной рады Украины произошла стычка между митингующими предпринимателями и полицией

Не церемонятся с недовольными и в Украине - сегодня возле здания Верховной рады произошла стычка между митингующими предпринимателями и полицией. В ходе потасовки задержали лидера движения "SaveФОП" Сергея Доротича. Просьбу назвать причину задержания силовики вначале игнорировали, а затем обвинили задержанного в игре на камеру.

Митинг у Рады: нардепы сегодня должны рассмотреть правки в Налоговый кодекс

Сегодня в Раде должны рассмотреть поправки по индивидуальным предпринимателям в законодательные акты и Налоговый кодекс. Главное требование митингующих - отмена усложнения налогообложения. В ходе противостояния с полицией повредила ногу одна из активисток. Пока у здания Рады шла потасовка, народные избранники удалились на перерыв сразу после открытия пленарного заседания.