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Возле здания Верховной рады Украины произошла стычка между митингующими предпринимателями и полицией
Не церемонятся с недовольными и в Украине - сегодня возле здания Верховной рады произошла стычка между митингующими предпринимателями и полицией. В ходе потасовки задержали лидера движения "SaveФОП" Сергея Доротича. Просьбу назвать причину задержания силовики вначале игнорировали, а затем обвинили задержанного в игре на камеру.
Митинг у Рады: нардепы сегодня должны рассмотреть правки в Налоговый кодекс
Сегодня в Раде должны рассмотреть поправки по индивидуальным предпринимателям в законодательные акты и Налоговый кодекс. Главное требование митингующих - отмена усложнения налогообложения. В ходе противостояния с полицией повредила ногу одна из активисток. Пока у здания Рады шла потасовка, народные избранники удалились на перерыв сразу после открытия пленарного заседания.
Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский вот как своеобразно в телеграм-канале объяснил причину перерыва: "Перед решительной битвой с олигархами взяли 30 минут паузы чисто пожрать и поболтать. Сейчас допьем кофе, ленивым щелчком отправим в урну последний окурок и натурально задушим гидру голыми руками".
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