Возможная причина крушения пассажирского самолета в Индонезии - технические проблемы бортового оборудования

Возможная причина крушения пассажирского самолета в Индонезии авиакомпании Lion Air - технические проблемы бортового оборудования. Во время предыдущего полета вначале воздушное судно показывало перебои высоты и скорости. Тем временем на месте катастрофы продолжаются поиски. Водолазы уже извлекли останки 24 погибших и собрали все обломки воздушного судна. Фрагменты тел и лайнера направлены на ДНК-экспертизу.