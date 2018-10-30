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Возможная причина крушения пассажирского самолета в Индонезии - технические проблемы бортового оборудования

Возможная причина крушения пассажирского самолета в Индонезии авиакомпании Lion Air - технические проблемы бортового оборудования. Во время предыдущего полета вначале воздушное судно показывало перебои высоты и скорости. Тем временем на месте катастрофы продолжаются поиски. Водолазы уже извлекли останки 24 погибших и собрали все обломки воздушного судна. Фрагменты тел и лайнера направлены на ДНК-экспертизу.

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