Возможно ли в современных условиях одержать победу над новым нацизмом, и в каком случае Украина может стать по-настоящему суверенным государством

Отчетливо слышны в Европе голоса коммунистов. Голоса справедливости. Потому что эти-то люди знают, и исторических примеров у них достаточно, когда из-за политических взглядов и позиции на того или иного политика или целую страну оказывалось давление. Понятно, что португальские коммунисты здесь не исключение. Они не одни. Это и испанские коммунисты, и во Франции есть коммунисты, которые нас поддерживают.

Сергей Клишевич