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Возможно ли в современных условиях одержать победу над новым нацизмом, и в каком случае Украина может стать по-настоящему суверенным государством

Возможно ли в современных условиях одержать победу над новым нацизмом? В каком случае Украина может стать по-настоящему суверенным государством? Правда ли, что в предстоящую электоральную кампанию в Беларуси наши противники будут стараться посеять раскол в патриотических кругах? Заметны ли подобные действия? И как в западном обществе сегодня относятся к коммунистическим идеям? На эти и другие темы в эфире программы "Скажинемолчи" рассуждает депутат Палаты представителей и член Коммунистической партии Беларуси Сергей Клишевич.

Отчетливо слышны в Европе голоса коммунистов. Голоса справедливости. Потому что эти-то люди знают, и исторических примеров у них достаточно, когда из-за политических взглядов и позиции на того или иного политика или целую страну оказывалось давление. Понятно, что португальские коммунисты здесь не исключение. Они не одни. Это и испанские коммунисты, и во Франции есть коммунисты, которые нас поддерживают.
Сергей Клишевич

Полную версию интервью смотрите на сайте Белтелерадиокомпании. Все выпуски "Скажинемолчи" доступны и на YouTube. Оставить комментарии и задать свои вопросы можно в телеграм-канале проекта.

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