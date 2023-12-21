Возможность купить огнестрельное оружие без лишних бумаг появится у 100 тыс. жителей - так Литва "укрепляет обороноспособность"

13 декабря президент Литвы Гитанас Науседа утвердил бюджет страны на 2024 год. И население ахнуло: более 2 млрд евро пойдет на борьбу с ветряными мельницами, ведь официальный Вильнюс бесконечно рассказывает об угрозе со стороны Беларуси и России.

Но это не единственное решение, принятое в Литве, которое вызывает вопросы.

Так, например, председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас и его сторонники зарегистрировали законопроект, который заметно упростит покупку оружия населением. Возможность купить пистолеты и дробовики без лишних бумаг появится у 100 тыс. жителей Литвы. Депутаты уверены, что это позволит "укрепить обороноспособность страны".

А теперь представьте: население, которое годами накачивают агрессивной пропагандой против русских и белорусов, получает в свободное владение, скажем, автомат. Тут уж никакие попытки беглых о "ВНЖ для белорусов" не помогут.

Эдикас Ягелавичюс, председатель Международного форума добрососедства (Литва):

Кащунас - это ярый русофоб, который фантанирует всякими завиральными русофобскими идеями. И это его глупое предложение обернется в очередной раз тем, что свои начнут стрелять в своих. В условиях реальной войны это решение не окажет никакого влияния. И мы это видим в Украине. Даже если всем жителям разрешат покупать танки, все они окажутся легкой мишенью.

Кстати, внутри страны Вильнюс от "внешней угрозы" защищается очень демократично - отбирает гражданство у местных жителей за "неправильную позицию".

Науседа лишил гражданства известную фигуристку Маргариту Дробязко, балерину Илзе Лиепу за "связи с Кремлем". Паспорт отбирают и у тех жителей Литвы, которые отказываются публично отрекаться от русского языка и поддерживать идею, что "Россия - ад на земле".

2024 год в Литве - электоральный. А значит, стоит ждать очередных вбросов про "агрессию со стороны Беларуси и России", ужесточения санкций и прочих оголтелых выпадов. Заниматься нагнетанием ситуации и ждать зарплаты из Вашингтона местным политикам, кажется, нравится больше, чем думать про своих людей.

Иррациональная политика и ошибки, за которые приходится платить простым людям. Системный кризис и путь на самоуничтожение. Разрыв связей с Москвой и Минском, который завел Литву в тупик. О крутом пике Вильнюса смотрите в очередном выпуске "Понятной политики".