Возмутительный инцидент. В США не прекращаются протесты

Жестокий и возмутительный инцидент. Пожилой американец попал в больницу после того, как его толкнули полицейские, разгоняющие демонстрантов в американском Буффало.

Там протестующие перекрыли движение на площади перед городской ратушей. Полиция приехала, чтобы оттеснить их в соседние районы. Своего раздражения стражи порядка не скрывали. В результате грубого обращения 75-летний пенсионер рухнул на брусчатку и разбил голову. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. А двоих полицейских, причастных к инциденту, отстранили от службы. Открыто расследование.



