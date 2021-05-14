Возобновились обстрелы городов Израиля из сектора Газа

Около двух часов назад возобновились обстрелы израильских населенных пунктов с территории сектора Газа. Израильская сторона сообщает о десятках пусков. Часть ракет достигла ближайших к границе населенных пунктов. О жертвах пока не сообщается. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по приморской инфраструктуре вооруженных группировок. ЦАХАЛ сумел уничтожить по меньшей мере две группы палестинских ракетчиков. Борьба с арабскими радикалами осложняется тем, что пусковые установки и заряды к ним скрыты глубоко под землей. Туннели, которых в секторе Газа тысячи, используются также для подвоза новых боеприпасов. Продолжаются столкновения израильских военных с палестинцами на Западном берегу реки Иордан, здесь только сегодня погибли еще пятеро арабов.



Попытки пересечь границу предпринимали арабы Иордании и Ливана. Велись ожесточенные бои с силами правопорядка. Всего за время эскалации конфликта со стороны Палестины погибли 122 мирных жителя, среди них 31 ребенок. В одной из семей, проживающей в секторе Газа, прошлой ночью погибли сразу четверо детей. Ранено более 900 человек. Уничтожено 880 зданий и 850 автомобилей. Израильская сторона сообщает о гибели 9 человек.

