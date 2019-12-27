До 28 человек возросло число жертв тайфуна "Фанфон"на Филиппинах. Судьба еще 12 по-прежнему неизвестна. Эвакуированы почти 60 тысяч человек. Стихия обрушилась на страну перед Рождеством. Это седьмой по счету тайфун, который обрушился на Филиппины в этом году.



