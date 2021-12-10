Возвращение присутствия Евросоюза в Афганистан не будет означать признания власти талибов

Европейские институты изучают вопрос возвращения присутствия ЕС в Кабул. Об этом накануне изданию "Известия" рассказали во французском МИД. При этом добавили: возвращение дипмиссии ни в коем случае не будет означать признание власти талибов. Однако желание расширить влияние оказалось сильнее, поэтому, несмотря на принципы, Европе придется договариваться с новой властью.