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Возвращение присутствия Евросоюза в Афганистан не будет означать признания власти талибов
Европейские институты изучают вопрос возвращения присутствия ЕС в Кабул. Об этом накануне изданию "Известия" рассказали во французском МИД. При этом добавили: возвращение дипмиссии ни в коем случае не будет означать признание власти талибов. Однако желание расширить влияние оказалось сильнее, поэтому, несмотря на принципы, Европе придется договариваться с новой властью.
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