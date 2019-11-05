Впечатляющие кадры спасения китайского пенсионера появились в Сети

78-летний велосипедист на оживленной дороге попал под колеса грузовика и отделался незначительными травмами. На записи с камер видно, что мужчина остался жив, так как сумел быстро сгруппироваться. Пешеходы помогли ему покинуть проезжую часть и переместили на обочину.