Впечатляющий полет скайдайвера в Дубае

Эти кадры пришли из Объединенных Арабских Эмиратов. В Дубае скайдайвер на реактивном ранце с крыльями взлетел на высоту около 2 километров. Полет Винса Реффета длился 3 минуты. За это время пилот показал способность управлять гаджетом с четырьмя небольшими реактивными двигателями. Он зависал в воздухе, развивал скорость взлета до 240 километров в час, а затем медленно спускался. На высоте в 1.5 километра экстремал раскрыл парашют и благополучно вернулся на землю. Реффет чемпион мира по фрифлаю. После впечатляющего полета спортсмена прозвали Джетменом.



