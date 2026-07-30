Впервые за 62 года в штате Флорида казнили двух заключенных в один день

В американском штате Флорида впервые за 62 года казнили двух заключенных в один день. Об этом сообщает местная пресса.

Сначала смертный приговор через инъекцию привели в исполнение бывшему полицейскому за изнасилование и убийство 11-летней девочки в 1987 году. Спустя пять часов был казнен 80-летний преступник за двойное убийство. При этом он стал вторым по возрасту преступником, когда-либо казненным в Америке, и самым пожилым заключенным, чей смертный приговор был приведен в исполнение во Флориде.

Ранее стало известно, что армия США готовится провести первые за 60 лет военные казни четырех заключенных по прямому распоряжению президента США Дональда Трампа.