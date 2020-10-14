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Впервые с начала пандемии в России за сутки зафиксировано свыше 14 тысяч случаев COVID-19

Впервые с начала пандемии в России за сутки зафиксировано свыше 14 тысяч случаев COVID. Это новый антирекорд. Статистика не радовала последнее время - число новых зараженных за трое суток превышало ежедневно 13 тысяч. Тем временем в Москве по окончании продленных до двух недель каникул в школы вернутся лишь ученики с первых по пятые классы. Остальные пока будут учиться дистанционно по меньшей мере до ноября.

А среди стран ЕС по скорости распространения коронавируса в лидерах Чехия. За прошедшие сутки выявили свыше 8 тысяч 300 инфицированных. Это почти вдвое больше, чем за вчера. Власти страны приняли решение ввести частичный локдаун - закрыты школы, рестораны, бары и клубы. В общественных местах под запретом алкоголь.

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