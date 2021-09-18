Разрыв между бывшими союзниками. Впервые в истории Франция отозвала своих послов из США и Австралии. Причина - новый военный союз AUKUS. Альянс США, Британии, Австралии создан с целью совместного сотрудничества в сфере обороны в Индо-Тихоокеанском регионе, в рамках которого Австралия первым делом получит для своего военно-морского флота как минимум 8 атомных подводных лодок, разорвав контракт на поставки с Францией. Глава французского МИД назвал это решение ударом в спину.Официальный Мельбурн выразил сожаление в связи с отзывом посла. А в Госдепе назвали Францию "жизненно важным партнером".