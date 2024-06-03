Впервые в истории Мексику может возглавить женщина

Клаудия Шейнбаум, кандидат от правящей партии Morena,предварительно набирает более 59 % голосов. Таковы данные Национального избирательного института Мексики. Председатель правящей партии уже объявил о ее победе.

Политические кампании в стране отмечаются своей жестокостью. Более 20 кандидатов на местных выборах в ходе гонки были убиты. А в конце мая кандидата в мэры застрелили прямо во время финальной предвыборной встречи с избирателями.