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Впервые в истории Мексику может возглавить женщина

В Мексике подводят итоги президентских выборов. Впервые в истории государство может возглавить женщина.

Клаудия Шейнбаум, кандидат от правящей партии Morena,предварительно набирает более 59 % голосов. Таковы данные Национального избирательного института Мексики. Председатель правящей партии уже объявил о ее победе.

Политические кампании в стране отмечаются своей жестокостью. Более 20 кандидатов на местных выборах в ходе гонки были убиты. А в конце мая кандидата в мэры застрелили прямо во время финальной предвыборной встречи с избирателями.

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