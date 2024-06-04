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Впервые в истории! С участка Луны в вечной тьме взят образец грунта

Впервые в истории человечества взят образец грунта с дальней стороны Луны - участка в так называемой вечной тьме. Это сделал китайский зонд.

Полеты на обратную сторону спутника Земли сложнее обычных, ведь для них требуется не только зонд, но и дополнительный спутник-ретранслятор для поддержания связи. Да и местность там более пересеченная и с меньшим количеством плоских участков для посадки.

Если все пройдет штатно, уже 25 июня зонд доставит на Землю около 2 кг ценного содержимого.

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