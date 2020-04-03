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Впервые за 14 лет водопады Игуасу остались почти без воды
Знаменитые водопады Игуасу практически лишились воды. Такой феномен ученые фиксируют впервые за последние 14 лет. Поток воды, который обычно составляет полторы тысячи кубометров в секунду, упал до 280. Некогда живописный пейзаж теперь слабо узнаваем - вместо бурных потоков с утесов стекают тонкие струйки воды. Некоторые водопады и вовсе пересохли. Ученые объясняют это закрытием шлюзов плотин для орошения. Вдобавок в регионе нехватка дождей.
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