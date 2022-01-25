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Впервые за 29 лет в Анталье выпал снег
На юге Турции впервые за 29 лет выпал снег. Снежных заносов, правда, не получилось, но местные жители были очень удивлены такому непривычному для них явлению.
Знакомство со снегом в курортном городке вышло одновременно счастливым и грустным. Вполне возможно, что ныне живущим анталийцам увидеть его на улицах родного города больше не доведется.
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