Впервые за 9 лет в американском штате Теннесси привели в исполнение смертную казнь

Самую суровую меру наказания получил осужденный Билли Рэй Айрик за изнасилование и убийство семилетней девочки в 1985 году. Преступника казнили при помощи смертельной инъекции. Ему было 59 лет. Ранее Айрик неоднократно просил об отсрочке приговора, ссылаясь на психическое здоровье.