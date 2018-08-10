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Впервые за 9 лет в американском штате Теннесси привели в исполнение смертную казнь

Самую суровую меру наказания получил осужденный Билли Рэй Айрик за изнасилование и убийство семилетней девочки в 1985 году. Преступника казнили при помощи смертельной инъекции. Ему было 59 лет. Ранее Айрик неоднократно просил об отсрочке приговора, ссылаясь на психическое здоровье.

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