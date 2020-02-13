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Впервые за почти 60 лет в январе Boeing не получил заказов на самолеты
Boeing в январе впервые за почти 60 лет не получил заказов на самолеты. На фоне проблем у американской компании ее французский конкурент Airbus получил 274 заказа. После двух катастроф с участием лайнеров 737 MAX бизнес компании Boeing ощутимо пошатнулся. За первый месяц текущего года Boeing поставил всего 13 самолетов. И среди них нет лайнеров 737 MAX. От их эксплуатации отказались ведущие американские авиаперевозчики. В конце января в Boeing сменили гендиректора. Во главе компании стал Дэвид Кэлхун. Он заявил, что верит в будущее 737 MAX, впрочем, пока это будущее с неясными перспективами.
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