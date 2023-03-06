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ВПП ООН призывает любой ценой продлить украинскую зерновую сделку
Всемирная продовольственная программа ООН призывает любой ценой продлить украинскую зерновую сделку. Мол, население Земли может оказаться в опасности, и если соглашение не продлить, планету ждут массовая миграция и голод. 18 марта истекает второй срок ее пролонгации. Хотя известно, что когда заключили продуктовое соглашение, товары из Украины отправились отнюдь не в голодающие страны. Суда с украинским зерном были направлены в Англию, Ирландию, Турцию. А то, что пошло транзитом через Европу, поставило на грань разорения польских фермеров. В Испании же его вообще скормили свиньям. И главное, что Запад полностью проигнорировал свои обязательства перед российской стороной. Ни удобрения, ни сельхозпродукция из России на рынок не попали.
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