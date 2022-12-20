3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Врачи без границ" обвиняют Литву и Латвию в жестокости
Бесчеловечная практика властей Литвы и Латвии по выдворению мигрантов подверглась критике со стороны "Врачей без границ". Международная гуманитарная организация выступила с заявлением, в котором отмечается, что из-за агрессивных действий Вильнюса и Риги мигранты не только лишены права получить убежище, но и их жизни оказываются в опасности. Выдворения, по данным "Врачей без границ", продолжаются ежедневно, без уважения человеческого достоинства и прав". В организации заявили, что вселяет ужас тот факт, что людей выдворяют на границе в условиях сильных холодов. Это приводит к трагическим последствиям. Только в Литве, по данным правозащитников, за последнее время 14 мигрантов, в том числе дети, были госпитализированы с обморожениями. При этом нескольким из них пришлось ампутировать конечности.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов