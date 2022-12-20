"Врачи без границ" обвиняют Литву и Латвию в жестокости

Бесчеловечная практика властей Литвы и Латвии по выдворению мигрантов подверглась критике со стороны "Врачей без границ". Международная гуманитарная организация выступила с заявлением, в котором отмечается, что из-за агрессивных действий Вильнюса и Риги мигранты не только лишены права получить убежище, но и их жизни оказываются в опасности. Выдворения, по данным "Врачей без границ", продолжаются ежедневно, без уважения человеческого достоинства и прав". В организации заявили, что вселяет ужас тот факт, что людей выдворяют на границе в условиях сильных холодов. Это приводит к трагическим последствиям. Только в Литве, по данным правозащитников, за последнее время 14 мигрантов, в том числе дети, были госпитализированы с обморожениями. При этом нескольким из них пришлось ампутировать конечности.