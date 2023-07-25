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Врачи Израили начали забастовку: акция продлится 24 часа
Израильские врачи объявили забастовку в знак протеста против судебной реформы. Акция продлится 24 часа, в это время медики будут работать по графику выходного дня за исключением случаев, когда потребуется экстренная помощь. О намерении провести стачку ранее объявила Медицинская ассоциация Израиля, которая представляет около 95 % врачей страны.
Напомним, накануне израильский парламент принял первый законопроект в рамках скандальной судебной реформы. За проголосовали 64 депутата из 120, против - 0. Оппозиция покинула зал заседаний в знак протеста.
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