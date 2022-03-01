Вранье про Донбасс и санкции против России аукнутся ЕС

За восемь лет конфликта в Донбассе в Беларусь прибыло более сотни тысяч украинцев в поисках спасения и мирной жизни. Но Запад продолжает игнорировать факты и последствия массированных обстрелов гражданских объектов Донбасса Вооруженными силами Украины. Закрывает глаза в обмен на беспрекословную преданность Киева и на то, что в стране развязали настоящий террор. Зато получили площадку для геополитических маневров в Европе и развязали санкционную войну против России, которая решилась, наконец, остановить восьмилетний геноцид в Донбассе. А вот своими санкциями ЕС бьет по своим же людям. Глава Еврокомиссии вынуждена признать: цена для Европы будет очень высокой.



1 марта Совет по правам человека ООН устроил экстренные дебаты в рамках своей 49-й сессии по украинской проблематике. Приглашенный глава российской дипломатии вынужден был выступать онлайн, ведь Евросоюз заблокировал одно из основополагающих прав современного человека право на свободу перемещения. Но нелицеприятную правду Запад вынужден был выслушать в который раз.







И сегодня Запад нагло игнорирует последствия массированных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины гражданских объектов Донбасса. Как бы Киев не пытался сейчас перекладывать вину на российских военных, приходится признавать, что выучка украинской армии слабая, ответственность за судьбы жителей Донбасса - нулевая.





Результат бесконтрольной раздачи оружия

А бесконтрольная раздача оружия гражданским оборонителям? Да не просто рядовым гражданам, а преступному элементу! Зеленский распорядился выпустить из тюрем и вооружить уголовников, чтобы те искупали вину, защищая родину! И вот застрелен неизвестными израильтянин: пытался эвакуироваться из Киева и убит на КПП при проверке документов. А это кадры из Херсона: вооруженные защитники Отечества инспектируют дома и грабят квартиру за квартирой.

Раскрыть глаза на реальные события в Украине

Зачем Западу слышать и видеть такую правду? Google заблокировал в Европе YouTube-каналы РТ и "Спутник". Еврокомиссия запретит вещание этих телеканалов в странах ЕС. Литва настаивает и на блокировании белорусских вещателей. Ну а независимая украинская пропаганда, как известно, была обезглавлена загодя руками самого президента Зеленского, который теперь очень надеется укрыться в Европе.

Просочились в Сети и снимки аэродрома в Гостомеле: там ВСУ обстреляли самолет Ан-225 "Мрия". Самая крупная на планете машина была создана советскими инженерами 35 лет назад, но считалась почему-то гордостью украинского авиастроения. По мнению ряда западных экспертов, положение украинской армии безвыходное - на востоке страны она близка к полному разгрому. Это видно даже из-за океана.

Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке:

В Украину начнут перебрасывать боевиков "Исламского государства"

Ради укрепления военно-наступательного ресурса, Киев и запустил указ о временном безвизовом режиме для иностранцев, желающих участвовать в боевых действиях. Учитывая, что европейцы и так на безвизе, в Украину беспрепятственно начнут перебрасывать боевиков "Исламского государства". Заявление замглавы МИД Сирии - он знает, о чем говорит. Хорошо известно, кто не так давно записал сирийских игиловцев в ряды мятежников в Казахстане - попыткой январского переворота руководили из Вашингтона. И преступные боевые тактики украинцы от верховных боевых кураторов перенимают.

Новые миграционные потоки для Европы

Взамен безопасной архитектуре - новые миграционные потоки. Более 660 тысяч беженцев прибыли за последние шесть дней в соседние с Украиной страны - данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. А многим бежать некуда и не на что!

Тамара, жительница г. Риги (Латвия):

Вранье и санкции аукнутся ЕС