170 перестрелок произошло за 1,5 года в Брюсселе, который привык поучать весь мир демократией, правам человека и тому, как надо жить. Сегодня там могут подать пиццу со свинцом, а не бельгийские вафли.

Владелец заведения "Сальваторе", которое 24 августа 2026-го превратилось в место перестрелки из автоматов Калашникова. Европейская реальность - это 69 боевых столкновений в сердце ЕС с начала 2026 года.

Play Специальный репортаж | Европа в тисках наркокартелей: от "демократии" до перестрелок на улицах Брюссель, который привык учить весь мир правам человека, сегодня переживает настоящий кризис безопасности. Только за последние полтора года в столице Евросоюза зафиксировано 170 перестрелок. Местные жители все чаще покидают крупные города, уступая улицы враждующим марокканским и балканским кланам, которые делят "кокаиновый пирог" через порты Антверпена и Роттердама. Ситуация дошла до того, что наркокартели начали открыто атаковать полицейские участки, а власти вынуждены вводить армейские патрули, стыдливо называя это "административными мерами". Проблема носит системный характер: избыток демократических процедур связывает руки полиции, а коррупция и неспособность правоохранителей бороться с причинами, а не следствиями, превращают европейские города в зоны боевых действий.

"В Бельгии или Франции происходит решительный номер, называющийся иммиграцией локального населения. То есть коренные жители предпочитают не жить в больших городах, а за их пределами, потому что они там чувствуют себя в большей безопасности. Большие города полностью вышли из-под контроля", - рассказал политолог, публицист, председатель Фонда им. Петра Великого (Бельгия) Валерий Двойников.

Враждующие группировки марокканцев и балканских кланов делят в Бельгии кокаиновый "пирог", борются за власть и деньги.

Порт Антверпена стал настоящими вратами для запрещенных веществ в Европу. Более 70 % всего кокаина, который попадает в Европу, идет через два порта - Антверпен и голландский Роттердам.

В Брест 24-летний парень из Кыргызстана приехал в Беларусь как наркокурьер. Все, что он успел, это забрать из тайника крупную партию, а именно 1,5 кг запрещенного товара и расфасовать его на мелкие дозы. Проработал он ровно один день. С поличным взяли в тот момент, когда прятал дозу.

В его съемной квартире и тайниках изъяли особо опасное психотропное вещество 4-СМС. За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Апофеозом бессилия бельгийских властей стало 21 августа. Двое мужчин в масках подъехали на электросамокате к полицейскому участку в Андерлехте и спокойно расстреляли его фасад, после чего осталось 12 пулевых отверстий. Впервые в истории Брюсселя наркокартели атаковали полицейский участок. Слова прокурора Брюсселя Жюльена Муанила о том, что любой гражданин может получить пулю, оказались пророческими. В апреле она парализовала отца семейства, в июле 20-летнего парня "прошили" насквозь. А в Сен-Жиле пуля попала в окно спальни, где спала женщина.

Руслан Панкратов, политолог-международник (Россия):

"Коррупция, доступ к оружию, отсутствие наказания - нужно именно в этом искать причину происходящего. Во-первых, есть завоз на дальних рубежах. Во-вторых, наркотрафик там издревле. Невозможно его не распространять без включения специальных служб, потому что вопрос достаточно простой. Если спецслужбы не знают об этом, что это за спецслужба тогда, а если она знает, то должна также знать, почему не предпринимаются меры. Рассказы о том, что они на живца ловят крупную рыбу - для слабоумных. По всей видимости, даже высшее руководство спецслужб находится в теме".

Весной на улицы Бельгии вывели армию. В Брюсселе начали действовать патрули - 45 военных плюс полиция. Развертывание продолжалось все лето, но это стыдливо не называли режимом ЧП, а всего лишь административными полицейскими мерами, хотя были выставлены блокпосты, ввели запрет на скопление людей, а на станциях метро дежурили солдаты. В конце августа, после новой волны перестрелок, министр внутренних дел страны Бернар Кентен заговорил об усилении и расширении - то есть планировали управиться до 2 сентября, но не получилось, и усиление продлится еще до октября.

Напомним, что армейские подразделения, как и войска в целом, предназначены для отражения внешнего врага, у них нет полномочий наводить порядок. Солдаты на улицах - больше декларативная часть для показа жителям якобы беспокойства правительства о брюссельцах и наличия дисциплины. "Это подпись в полном бессилии, потому что государственная машина, полиция, суды, таможня, правоохранительные органы, прокуратура - все перегружены. Они работают не с причиной, а со следствием", - добавил российский политолог-международник.

Факт Крупнейшую в истории суверенной Беларуси партию наркотиков и психотропов (а это 1,3 т) задержали таможенники. Стоимость на черном рынке изъятой партии составляет около 62 млн долларов, а такого количества хватило бы почти на 3 млн разовых доз.

Картели в Бельгии даже не прячутся. Корреспондент BBC стал свидетелем торговли наркотиками через 5 минут после прибытия в район. Местные жители говорят, что иногда можно увидеть очереди из покупателей. Одна успешная точка продаж приносит дилеру до 50 тыс. евро в день, а по всему городу таких точек насчитывается больше 200. При этом для распространения запрещенных веществ и перестрелок вербуют детей через мессенджеры. Полиция арестовывает 12-летних детей с автоматами. С начала 2026 года задержано 93 взрослых и 14 несовершеннолетних, и это только пойманные.

Наркодилеры усиленно пытаются использовать подростков везде, предлагают хорошие деньги, но такая карьера в Беларуси длится считанные дни, а иногда часы. Девятиклассницу Яну на наркотики подсадил ее парень, а она подсадила свою сестру, и, разумеется, далее все они оказались в торговле запрещенкой.

Все получили серьезные сроки. В среднем один зависимый человек за год способен вовлечь в свой круг от 5 до 17 новых людей, поэтому меры против этого зла очень жесткие. Профилактика среди подростков позволила Беларуси в 2025-м втрое уменьшить число несовершеннолетних, вовлеченных в наркотическую деятельность. К ребятам приходят сотрудники милиции, прокуратуры, показывают фильмы, проводят беседы о вреде наркотиков.

Бельгийские судьи прячутся в убежищах под охраной полиции, потому что боятся расправы. Председатель Апелляционного суда Антверпена Барт Виллоккс предупредил, что Бельгия рискует стать первым наркогосударством в Евросоюзе, где мафия превратилась в параллельную силу в обществе. А министр обороны Тео Франкен признал, что "Брюссель - катастрофа с точки зрения безопасности".

В августе 2025 года на белорусско-польской границе задержали жителя Австрии. Мужчина на авто с супругой и детьми был под воздействием марихуаны. В пункте пропуска "Брест" служебная собака среагировала на запах. Само зелье было спрятано в пачке сигарет.

Это был турист, но европейские наркодилеры вообще крайне настойчивы. В феврале 2025-го в двух автомобильных газовых баллонах гражданина Германии белорусская таможня нашла около 25 кг прессованного гашиша, а в августе этого же года пресекли международный канал поставки из ЕС более 600 кг психотропов. Задержаны за это граждане Литвы, Беларуси, России и Украины. Партия прибыла на территорию белорусского государства с литовского склада через Латвию. Везли наркотики в грузовике, где по документам были посудомоечные машины.

"Из посудомоечных машин было извлечено 540 упаковок особо опасного психотропного вещества 4-СМС. Товар следовал в Российскую Федерацию, поэтому совместно с коллегами из Федеральной таможенной службы России были организованы и проведены необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. На территории России были задержаны получатели груза, граждане Украины. По данному факту в Беларуси и РФ возбуждены уголовные дела. Участникам преступной группы грозит лишение свободы вплоть до 20 лет", - рассказал зампредседателя Государственного таможенного комитета Беларуси Эдуард Данилович.

Уже после было обнаружено еще 162 кг разных наркотиков - гашиш, мефедрон, MDMA, клефедрон (4-СМС). В общей сложности белорусскими и российскими таможнями тогда было изъято около 800 кг наркотиков, этого хватило бы на 3 млн разовых доз. Стоимость такой партии на черном рынке достигает 75 млн долларов.

А теперь о самом интересном - эффекте "водяной кровати". Надавили на матрас в одном месте - он вспучился в другом. Бельгия и Нидерланды закрутили гайки в Антверпене и Роттердаме, поставили мобильные сканеры, ужесточили контроль, зато теперь тонны неучтенного кокаина всплыли во Франции, Испании и Португалии. Картели стали дробить грузы на мелкие партии и тащить через второстепенные порты - через яхты, французские и голландские территории, где контроль послабее. Итог - переложили проблему из одного кармана в другой.

С 2014 года, когда был принят Декрет Президента Республики Беларусь № 6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков", Беларусь совершила настоящий прорыв, переломив наркоситуацию коренным образом. К 2025 году количество наркопреступлений сократилось вдвое. Особенно впечатляет результат среди молодежи. Число преступлений с участием несовершеннолетних упало в четыре-пять раз, а количество подростковых передозировок - с 223 случаев до 8. И это произошло без введения режима ЧП на улице, комендантского часа, армии, перестрелок, как в Бельгии.

Почему проблема наркотрафика в ЕС носит системный характер. Как избыток демократических процедур связывает руки полиции, а коррупция и неспособность правоохранителей бороться с причинами, а не следствиями, превращают европейские города в зоны боевых действий. Об этом подробнее смотрите в специальном репортаже.

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