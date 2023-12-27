Мюллер: Время дешевой электроэнергии в Германии прошло

Бизнесу и гражданам Германии придется привыкать к высоким ценам на электроэнергию - время низких тарифов ушло. Об этом в интервью заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ.

Чиновник отметил, что, несмотря на снижение оптовых цен на электроэнергию по сравнению с 2022 годом, они по-прежнему выше, чем до начала конфликта в Украине. Рассчитывать на дешевые российские энергоносители уже не приходится, а именно на них Берлин и надеялся при планировании перехода к климатической нейтральности.