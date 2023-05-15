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Врио главы МВД ЛНР пострадал при взрыве в Луганске
При взрыве в центре Луганска получил ранения временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет, сообщает РИА Новости со ссылкой наисточникв правоохранительных органах.
"В результате взрыва пострадал Корнет", - сказал он.
По словам врио главы республики Леонида Пасечника, при взрыве пострадали семь человек, всех их доставили в больницы. Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них - Корнет и 17-летний подросток.
"За жизни пострадавших борются медики", - добавил руководитель республики.
Ранее стало известно, что 15 мая в центре Луганска в помещении парикмахерской недалеко от здания местной телерадиокомпании прогремел взрыв. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, это был подрыв.
Фото: pixabay.com
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