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ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР

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Фото: РИА Новости

В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом передает ТАСС.

Подразделения группировки войск "Запад" в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики.

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