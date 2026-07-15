ВС США возобновили военную блокаду всех судов, следующих в Иран

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает стремительно накаляться. США нанесли новую серию авиаударов по Ирану, которые непрерывно продолжались несколько часов. Одновременно с этим Вооруженные силы США возобновили военную блокаду всех судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы. Дональд Трамп заявил, что атаки продолжатся до тех пор, пока он лично не скажет "довольно".

Дональд Трамп, президент США:

"Энергообъекты я оставлю напоследок, но в конечном счете мы настигнем и их. Мы будем бить по Ирану сегодня вечером, завтра и послезавтра. А на следующей неделе им станет действительно плохо, потому что будут разрушены их электростанции. Мы разрушим их мосты и электростанции. Мы выведем из строя все, если они не сядут за стол переговоров".

В ответ Иран атаковал базы США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Как заявили в МИД Исламской Республики, Штаты своими ударами "полностью разрушили Исламабадский меморандум о взаимопонимании".

А в КСИР уверили, что "ни капли нефти или газа не будет экспортироваться из региона, пока продолжаются злонамеренные действия Америки". На этом фоне стоимость нефти Brent обновила месячный максимум, превысив отметку в 87,5 доллара за баррель.

Аналитики опасаются, что при отсутствии договоренностей котировки нефти могут подняться до 100 долларов за баррель, учитывая, что запасы в США упали до минимума с середины 2003 года.