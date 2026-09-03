ВС США завершили серию ударов по Ирану

Серия ударов по целям в Иране завершена, заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

В США утверждают, что атаковали исключительно военные цели, хотя официальный Тегеран опубликовал видео разрушенного многоэтажного дома. В ночь на 2 сентября там праздновали свадьбу, ракетный удар убил пятерых, а ранил около 70 участников торжества. Американцы ответили, что изучают представленные им кадры, но атаковали они якобы исключительно военные цели.

Американский лидер Дональд Трамп подтверждает, что нынешняя эскалация была сугубо временной и теперь Соединенные Штаты не видят необходимости в новых бомбардировках Ирана.

"Мы контролируем Ормузский пролив. Каждый день проводим множество судов с миллионами баррелей нефти безо всяких проблем. Они пытались восстановить свои радиолокационные системы, ракетную систему и систему сброса мин. Мы уничтожили все мины в Ормузском проливе. Видим все, что они делают. Они не могут сходить в туалет, чтобы мы этого не увидели. Мы нанесли им очень сильный удар. Мы уничтожили всю новую технику, которую они пытались установить вдоль Ормузского пролива как оборонительную, так и наступательную. И готовы нанести еще один удар в любой момент, когда захотим", - отметил Дональд Трамп.

Между тем биржи не верят в скорое решение проблемы Ормузского пролива. После начала вторничных бомбардировок цены на нефть взлетели до 95 долларов за баррель. Что касается восстановления судоходства в Ормузском проливе, то, по данным информагентств, в Персидском заливе остаются еще около 600 кораблей.

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