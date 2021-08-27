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ВС США готовят удар по лидерам и объектам движения "Исламское государство"
7 мощных взрывов и более сотни погибших. Резко обострилась ситуация в Афганистане. Эпицентром происходящего стал Кабул. Президент США наконец осознал, что в полной мере несет ответственность за последние события в этой стране. Американский лидер отдал приказ военным готовить удары по лидерам и объектам движения "Исламское государство". Именно эти террористы взяли на себя ответственность за первый взрыв в аэропорту. Такое неоднозначное заявление Джо Байдена по-настоящему удивило представителя МИД России Марию Захарову. "То есть, США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!" - таким вопросом политик задалась у себя в Telegram-канале.
Импичмент Джо Байденуподдержали еще 2 сенатора
На фоне страшных событий члены Республиканской партии США продолжают призывать Джо Талибайдена (так лидера Америки прозвали в местной прессе) к импичменту. Администрация президента прокомментировала требование об отставке, призвав США объединиться для ответа террористам.
Некоторых радикалов такое заявление воодушевило. Например, американский журналист Тодд Старнс в Twitter написал, что "за каждого убитого американца один город в Афганистане должен быть стерт с лица земли".
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