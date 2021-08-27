ВС США готовят удар по лидерам и объектам движения "Исламское государство"

7 мощных взрывов и более сотни погибших. Резко обострилась ситуация в Афганистане. Эпицентром происходящего стал Кабул. Президент США наконец осознал, что в полной мере несет ответственность за последние события в этой стране. Американский лидер отдал приказ военным готовить удары по лидерам и объектам движения "Исламское государство". Именно эти террористы взяли на себя ответственность за первый взрыв в аэропорту. Такое неоднозначное заявление Джо Байдена по-настоящему удивило представителя МИД России Марию Захарову. "То есть, США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!" - таким вопросом политик задалась у себя в Telegram-канале.