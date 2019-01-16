Все боевики, которые атаковали отель в Найроби, уничтожены

Бой с террористами продолжался 20 часов. Погибли около 14 гражданских лиц. Среди жертв есть иностранцы - британец и американец. Более 30 человек получили ранения. Около 700 постояльцев были срочно эвакуированы. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб". Боевики финансируются "Аль-Каидой".