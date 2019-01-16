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Все боевики, которые атаковали отель в Найроби, уничтожены
Бой с террористами продолжался 20 часов. Погибли около 14 гражданских лиц. Среди жертв есть иностранцы - британец и американец. Более 30 человек получили ранения. Около 700 постояльцев были срочно эвакуированы. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб". Боевики финансируются "Аль-Каидой".
МИД Беларуси выразил соболезнования близким и семьям погибших. Наша страна осуждает акты насилия в отношении гражданского населения. Им нет оправдания. Для эффективной борьбы с терроризмом требуется консолидация международных усилий, говорится в заявлении.
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